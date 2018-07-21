В Харькове СБУ предупредила диверсию на железной дороге

Новости Происшествия 21.07.2018 - 10:17
Фото: изъятое при задержании (ssu.gov.ua)
Фото: изъятое при задержании (ssu.gov.ua)

Завербованный боевиками "ДНР" мужчина планировал подорвать грузовой поезд

Служба безопасности Украины (СБУ) предупредила диверсию на железной дороге в Харькове. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Так, правоохранители задержали диверсанта так называемой "Донецкой народной республики" ("ДНР") - жителя оккупированного Донецка, который в последнее время проживал на территорий Харьковской области. Мужчину завербовало так называемое "министерство государственной безопасности" "ДНР" для совершения диверсии на железной дороге.

Как установили правоохранители, злоумышленник намеревался при помощи противотанкового гранатомета взорвать поезд, который перевозил горюче-смазочные материалы и прочие материалы для нужд Вооруженных сил Украины в зоне проведения операции объединенных сил (ООС).

В Харькове СБУ предупредила диверсию на железной дороге

Фото: изъятый гранатомет (ssu.gov.ua)

Также было установлено, что злоумышленник с 2002 года злоумышленник отбывал в колонии 14-ый срок лишения свободы за умышленное убийство.

Преступника задержали возле железнодорожной станции "Основа" в Харькове во время попытки совершить выстрел из гранатомета в грузовой поезд.

По указанному факту начато уголовное производство по признакам ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия).

В Харькове СБУ предупредила диверсию на железной дороге
В Харькове СБУ предупредила диверсию на железной дороге
 

Фото: задержание злоумышленника (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Славянске правоохранители разоблачили боевика "ДНР" с арсеналом оружия.

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Теги:  Харьков,  диверсия,  железная дорога  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС