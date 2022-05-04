UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Во Львове восстановили электроснабжение после вчерашних ракетных ударов

Фото: Во Львове восстановили электроснабжение после вчерашних ракетных ударов (prolviv com)
Автор: Валерия Полищук

Во Львове полностью восстановили электроснабжение после ракетных ударов прошлым вечером. Во вторник три крылатые ракеты попали в три электростанции во Львове, оставив на них серьезные повреждения.

Об этом заявил заместитель мэра города Сергей Кираль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Еще две ракеты, которые достигли западной Украины и Львовской области, были сбиты системой ПВО. Еще одна ракета попала в Закарпатскую область.

"Были также перебои в работе наших насосных станций, которые снабжают город водой. Это интересно, потому что, на самом деле, водоснабжение не было прекращено... и это результат некоторых резервных планов по обеспечению жизнеспособности города, которые у нас были до войны", - сообщил заммэра Львова.

По его словам, дизельные генераторы позволили продолжить подачу воды в городе.

"Мы купили дизельные генераторы, и эти дизельные генераторы вчера помогли продолжить подачу воды не только жителям, но и пожарным, которые пытались потушить пожар", - сказал Кираль.

Напомним, вечером 3 мая российские военные нанесли несколько ракетных ударов по Львову. Мэр города Андрей Садовой прокомментировал российские атаки и рассказал о последствиях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛьвовВойна России против Украины