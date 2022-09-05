Во Львове уроженец Харькова забросал гранатами полицейских: злоумышленнику грозит пожизненное

Во Львове задержали 24-летнего уроженца Харькова, который 4 сентября бросил две гранаты в полицейских. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу Нацполиции Львовской области.

Правоохранители отмечают, что около 14:00 поступила информация о том, что на улице Белогорской неизвестный мужчина угрожает гражданам гранатой.

"По указанному адресу прибыли сотрудники патрульной полиции. Они обнаружили мужчину, который угрожал применить оружие, на замечания не реагировал. Злоумышленник бросил одну гранату в сторону правоохранителей, а вторую - в салон служебного автомобиля, после чего скрылся в дом", - указали полицейские.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Злоумышленнику грозит пожизненное

Правоохранители установили личность злоумышленника, 24-летнего жителя города Харьков, а также его 29-летнего брата, который скрывался в доме.

По факту инцидента, следователи открыли уголовное производство по:

ст. 348 - Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего УКУ;

ч. 1 ст. 263 - Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами Уголовного кодекса Украины.

Стоит отметить, что максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей, - пожизненное лишение свободы.

В полиции добавили, что сейчас досудебное расследование продолжается.