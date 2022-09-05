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У Львові уродженець Харкова закидав гранатами поліцейських: зловмиснику загрожує довічне

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Понеділок 05 вересня 2022 00:43
У Львові уродженець Харкова закидав гранатами поліцейських: зловмиснику загрожує довічне Фото: У Львові уродженець Харкова закидав гранатами поліцейських (lv.npu.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

У Львові затримали 24-річного уродженця Харкова, який 4 вересня кинув дві гранати в поліцейських. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Нацполіції Львівської області.

Правоохоронці зазначають, що близько 14:00 надійшла інформація про те, що на вулиці Білогорській невідомий чоловік погрожує громадянам гранатою.

"За вказаною адресою прибули співробітники патрульної поліції. Вони виявили чоловіка, який погрожував застосувати зброю, на зауваження не реагував. Зловмисник кинув одну гранату в бік правоохоронців, а другу - в салон службового автомобіля, після чого сховався у будинок", - вказали поліцейські.

На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Зловмиснику загрожує довічне

Правоохоронці встановили особу зловмисника, 24-річного жителя міста Харків, а також його 29-річного брата, який переховувався у будинку.

За фактом інциденту, слідчі відкрили кримінальне провадження за:

  • ст. 348 - Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця ККУ;
  • ч. 1 ст. 263 - Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України.

Варто наголосити, що максимальне покарання, передбачене санкціями статей, - довічне позбавлення волі.

У поліції додали, що наразі досудове розслідування триває.

Нагадаємо, в Одеській області поліцейські затримали злочинну групу, яка здійснювала розбійні напади на підприємців.

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Львів полиция
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