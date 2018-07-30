Во Львове неизвестный угрожает заминировать областную больницу
Неизвестный угрожает заминировать больницу, если на его счет не переведут деньги
Во Львове сегодня, 30 июля, около 9.15 на электронную почту Львовской областной клинической больницы поступило анонимное письмо с требованием перечислить пять тысяч гривен на электронный счет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции Львовской области.
Если требование не будет выполнено, автор письма угрожает заминировать помещение больницы, расположенном по адресу улица Черниговская, 7.
На место происшествия выехали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа и сотрудники других служб.
Правоохранители будут обследовать указанное в письме помещения и прилегающую территорию.
Решается вопрос правовой квалификации происшествия, устанавливается личность автора письма.
Наадаємо,ранее в Одессе правоохранители получили анонимное сообщении о заминировании одного из корпусов Одесского национального медицинского университета по ул. Ольгиевской.
Информация о заминировании не подтвердилась.
Также сообщалось, что в полицию поступила информация о том, что Шевченковский районный суд города Киева заминировали. С целью проведения проверки помещения на наличие взрывоопасных предметов и веществ в помещении суда провели эвакуацию работников и посетителей суда.
Информация о заминировании Шевченковского райсуда Киева, не подтвердилась.