Шевченківський районний суд Києва замінували

Новини Надзвичайні події 13.07.2018 - 17:39
Ілюстративне фото (facebook.com MVS.LVIV)
Ілюстративне фото (facebook.com MVS.LVIV)

Наразі проводиться евакуація працівників та відвідувачів суду

До поліції надійшла інформація про те, що Шевченківський районний суд міста Києва замінували. Про це повідомляє прес-служба суду.

"13 липня 2018 року приблизно 16 год. 45 хв. до органів поліції надійшло повідомлення про замінування приміщення суду. З метою проведення перевірки приміщення на наявність вибухонебезпечних предметів та речовин у приміщенні суду проводиться евакуацію працівників та відвідувачів суду", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, сьогодні Шевченківський районний суд Києва продовжив засідання про подовження запобіжного заходу для Надії Савченко.

Нагадаємо, 11 липня у Києві замінували будівлю Київського апеляційного адміністративного суду (КААС). 

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Теги:  минирование,  Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС