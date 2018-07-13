Шевченківський районний суд Києва замінували

Наразі проводиться евакуація працівників та відвідувачів суду

До поліції надійшла інформація про те, що Шевченківський районний суд міста Києва замінували. Про це повідомляє прес-служба суду.

"13 липня 2018 року приблизно 16 год. 45 хв. до органів поліції надійшло повідомлення про замінування приміщення суду. З метою проведення перевірки приміщення на наявність вибухонебезпечних предметів та речовин у приміщенні суду проводиться евакуацію працівників та відвідувачів суду", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, сьогодні Шевченківський районний суд Києва продовжив засідання про подовження запобіжного заходу для Надії Савченко.

Нагадаємо, 11 липня у Києві замінували будівлю Київського апеляційного адміністративного суду (КААС).