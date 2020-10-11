ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Во Львове угарным газом отравились трое людей, один погиб

Львов, Воскресенье 11 октября 2020 13:19
Во Львове угарным газом отравились трое людей, один погиб
Фото: осторожно газ (facebook.com/infovlgas.com.ua)
Автор: РБК-Украина

Во Львове вечером субботы, 10 октября, в квартире одного из домов в результате отравления угарным газом один человек погиб. Еще двоих госпитализировали.

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации.

Инцидент произошел вечером 10 октября в квартире по улице Елены Степанивны.

В результате отравления на месте происшествия погиб человек 2002 года рождения.

Квартира оборудована двухфункциональным газовым котлом. Подача газа в квартиру была приостановлена.

Обстоятельства инцидента уточняются.

Напомним, в конце марта в Одесской области два человека погибли из-за отравления природным газом и еще двое были госпитализированы. Среди пострадавших, которых удалось спасти - 8-летний ребенок.

Кроме того, во Львове шесть человек отравились угарным газом, среди пострадавших четверо детей - их госпитализировали в больницу. Дети, в состоянии средней тяжести, госпитализированы в ГДКБ, взрослые пострадавшие от госпитализации отказались.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия Львовгазотравлениепроисшествие
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь