У Львові чадним газом отруїлися троє людей, один загинув

Фото: обережно газ (facebook.com/infovlgas.com.ua)

У Львові ввечері суботи, 10 жовтня, у квартирі одного з будинків в результаті отруєння чадним газом одна людина загинула. Ще двох госпіталізували.

Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту населення Львівської обласної державної адміністрації.

Інцидент стався увечері 10 жовтня у квартирі по вулиці Олени Степанівни.

В результаті отруєння на місці події загинув чоловік 2002 року народження.

Квартира обладнана двофункціональним газовим котлом. Подача газу в квартиру припинено.

Обставини інциденту уточнюються.

Нагадаємо, в кінці березня в Одеській області дві людини загинули через отруєння природним газом і ще двоє були госпіталізовані. Серед постраждалих, яких вдалося врятувати - 8-річна дитина.

Крім того, у Львові шість осіб отруїлися чадним газом, серед постраждалих четверо дітей - їх госпіталізували в лікарню. Діти, в стані середньої тяжкості госпіталізовані в ГДКБ, дорослі постраждалі від госпіталізації відмовилися.