В Одесской области из-за отравления газом погибли два человека

Фото: газовая плита (РБК-Украина)

Среди пострадавших, которых удалось спасти был 8-летний ребенок

Сегодня, 31 марта, в Одесской области в с. Латовка Беляевского района 2 человека погибли из-за отравления природным газом и еще 2 госпитализированы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, в селе Латовка в частном жилом доме погибли 2 человека и еще двух забрала карета скорой медицинской помощи. Среди пострадавших, которых удалось спасти - 8-летний ребенок. Сейчас пациенты находятся в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, в одесском микрорайоне "Вузовский" загорелся жилой дом. Всех жильцов дома эвакуировали. Дом отключен от света и газа.

РБК-Украина сообщало, что в субботу, 21 марта, в Одессе по улице Небесной сотни горела крыша торгового центра "Ситицентр".

Ранее в Одессе произошел пожар в жилом многоэтажном доме. В результате пожара эвакуировали более 40 человек. При этом одна женщина пострадала.

РБК-Украина писало ранее, что 23 марта, в Киеве в Деснянском районе на территории одного из гаражных кооперативов, произошел пожар с последующим взрывом неизвестного происхождения. В результате инцидента пострадал мужчина.