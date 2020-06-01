Во Львове трое людей упали с балкона из-за обвала перил

Пострадавшие с многочисленными травмами госпитализированы в городскую больницу скорой помощи
Во Львове в результате обрушения перил на балконе трое людей упали со второго этажа. Все пострадавшие с многочисленными травмами госпитализированы в городскую больницу скорой помощи.
Об этом в Facebook сообщает Горячая линия города Львов.
По предварительной информации врачей, в результате падения у женщины 32 лет - закрытая черепно-мозговая травма и закрытый перелом поясницы, у мужчины 38 лет - закрытая черепно-мозговая травма и закрытый перелом обоих предплечий, у 34-летнего мужчины - ушиб правого плеча.
Напомним, в Одессе произошел обвал стены жилого дома на улице Торговой.
Позже в городе обвал жилого дома произошел на улице Среднефонтанской.
После этих обвалов в Одессе начали проверку старых жилых домов которые расположены рядом с новостройками, или с домами, которые еще строятся.
Автор: Надежда Собенко