Во Львове суд на армию перечислил 650 тысяч евро, которые принадлежали российским коммерсантам

Выяснили, что должностные лица госпредприятия, входящего в сферу управления Государственного рыбного агентства Украины вошли в сговор с представителями иностранных компаний, в том числе российских.

"Они планировали присвоить средства из-за искусственного уменьшения суммы компенсации за гибель рыболовецкого траулера в территориальных водах Мавритании в июле 2019 года, который на праве собственности принадлежал Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что реальная рыночная стоимость судна на момент его гибели составляла 10 миллионов долларов США.

ГБР отмечает, что сумма средств и количество имущества, конфискованные у российских агрессоров и их пособников в пользу Украины, будут расти с каждым днем.

Следователи установили, что во время производства, российская компания перечислила на счет украинского транзитного банка сумму в размере 650 200 евро.

Якобы эта сумма должна была возместить потерю украинского судна. Однако украинская сторона на тот момент не давала согласия на такую сумму. Поэтому на них в судебном порядке наложили арест.

Суд перенаправил ВСУ 650 тысяч евро российских коммерсантов (facebook.com/dbr.gov.ua)