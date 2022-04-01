Суд во Львове заочно арестовал почти 30 российских сенаторов

Лычаковский районный суд Львова заочно арестовал почти 30 российских сенаторов. Их подозревают в пособничестве в ведении агрессивной войны, а также посягательстве на территориальную целостности Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook суда.

Сообщается, что суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для 29 сенаторов Совета Федерации. Они подозреваются в преднамеренных действиях по предварительному сговору с целью изменения границ территории и государственной границы, которые привели к гибели людей и других тяжких последствий. Также они подозреваются в пособничестве в ведении агрессивной войны.