У Львові суд на армію перерахував 650 тисяч євро, які належали російським комерсантам

Суд у Львові перерахує на рахунки Збройних сил України близько 650 тисяч євро, які заарештували в рамках кримінального провадження проти російських комерсантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державного бюро розслідувань.
З'ясували, що посадовці держпідприємства, що входить до сфери управління Державного рибного агентства України увійшли у змову з представниками іноземних компаній, у тому числі російських.
"Вони планували привласнити кошти через штучне зменшення суми компенсації за загибель риболовецького траулера у територіальних водах Мавританії у липні 2019 року, який на праві власності належав Україні", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що реальна ринкова вартість судна на момент його загибелі становила 10 мільйонів доларів США.
Слідчі встановили, що під час провадження, російська компанія перерахувала на рахунок українського транзитного банку суму в розмірі 650 200 євро.
Нібито ця сума повинна була відшкодувати втрату українського судна. Однак українська сторона на той момент не давала згоди на таку суму. Тому на них у судовому порядку наклали арешт.
Суд перенаправив ЗСУ 650 тисяч євро російських комерсантів (facebook.com/dbr.gov.ua)
Раніше ми повідомляли, що суд у Львові заочно заарештував майже 30 російських сенаторів.
Також ми писали, що в Італії заарештували російську яхту вартістю понад 3 млн євро.
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