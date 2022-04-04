У Львові суд на армію перерахував 650 тисяч євро, які належали російським комерсантам

З'ясували, що посадовці держпідприємства, що входить до сфери управління Державного рибного агентства України увійшли у змову з представниками іноземних компаній, у тому числі російських.

"Вони планували привласнити кошти через штучне зменшення суми компенсації за загибель риболовецького траулера у територіальних водах Мавританії у липні 2019 року, який на праві власності належав Україні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що реальна ринкова вартість судна на момент його загибелі становила 10 мільйонів доларів США.

ДБР наголошує, що сума коштів та кількість майна, конфісковані у російських агресорів та їх спільників на користь України, будуть зростати з кожним днем.

Слідчі встановили, що під час провадження, російська компанія перерахувала на рахунок українського транзитного банку суму в розмірі 650 200 євро.

Нібито ця сума повинна була відшкодувати втрату українського судна. Однак українська сторона на той момент не давала згоди на таку суму. Тому на них у судовому порядку наклали арешт.

Суд перенаправив ЗСУ 650 тисяч євро російських комерсантів (facebook.com/dbr.gov.ua)