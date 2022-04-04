Во Львове суд на армию перечислил 650 тысяч евро, которые принадлежали российским коммерсантам
Суд во Львове перечислит на счета Вооруженных сил Украины около 650 тысяч евро, которые арестовали в рамках уголовного производства против российских коммерсантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственного бюро расследований.
Выяснили, что должностные лица госпредприятия, входящего в сферу управления Государственного рыбного агентства Украины вошли в сговор с представителями иностранных компаний, в том числе российских.
"Они планировали присвоить средства из-за искусственного уменьшения суммы компенсации за гибель рыболовецкого траулера в территориальных водах Мавритании в июле 2019 года, который на праве собственности принадлежал Украине", - говорится в сообщении.
Отмечается, что реальная рыночная стоимость судна на момент его гибели составляла 10 миллионов долларов США.
Следователи установили, что во время производства, российская компания перечислила на счет украинского транзитного банка сумму в размере 650 200 евро.
Якобы эта сумма должна была возместить потерю украинского судна. Однако украинская сторона на тот момент не давала согласия на такую сумму. Поэтому на них в судебном порядке наложили арест.
Суд перенаправил ВСУ 650 тысяч евро российских коммерсантов (facebook.com/dbr.gov.ua)
Ранее мы сообщали, что суд во Львове заочно арестовал почти 30 российских сенаторов.
Также мы писали, что в Италии арестовали российскую яхту стоимостью более 3 млн евро.
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