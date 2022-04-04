ru ua
Пн, 04 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Во Львове суд на армию перечислил 650 тысяч евро, которые принадлежали российским коммерсантам

Новина українською →
Понедельник 04 апреля 2022 16:42
Во Львове суд на армию перечислил 650 тысяч евро, которые принадлежали российским коммерсантам Суд перенаправил ВСУ 650 тысяч евро российских коммерсантов (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Суд во Львове перечислит на счета Вооруженных сил Украины около 650 тысяч евро, которые арестовали в рамках уголовного производства против российских коммерсантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственного бюро расследований.

Выяснили, что должностные лица госпредприятия, входящего в сферу управления Государственного рыбного агентства Украины вошли в сговор с представителями иностранных компаний, в том числе российских.

"Они планировали присвоить средства из-за искусственного уменьшения суммы компенсации за гибель рыболовецкого траулера в территориальных водах Мавритании в июле 2019 года, который на праве собственности принадлежал Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что реальная рыночная стоимость судна на момент его гибели составляла 10 миллионов долларов США.

ГБР отмечает, что сумма средств и количество имущества, конфискованные у российских агрессоров и их пособников в пользу Украины, будут расти с каждым днем.

Следователи установили, что во время производства, российская компания перечислила на счет украинского транзитного банка сумму в размере 650 200 евро.

Якобы эта сумма должна была возместить потерю украинского судна. Однако украинская сторона на тот момент не давала согласия на такую сумму. Поэтому на них в судебном порядке наложили арест.

Во Львове суд на армию перечислил 650 тысяч евро, которые принадлежали российским коммерсантам

Суд перенаправил ВСУ 650 тысяч евро российских коммерсантов (facebook.com/dbr.gov.ua)

Ранее мы сообщали, что суд во Львове заочно арестовал почти 30 российских сенаторов.

Также мы писали, что в Италии арестовали российскую яхту стоимостью более 3 млн евро.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Вторжение России в Украину
NEWS
40-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
40-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Террор, репрессии и угрозы. Как оккупанты навязывают "русский мир" в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Террор, репрессии и угрозы. Как оккупанты навязывают "русский мир" в Украине