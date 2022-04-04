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У Львові суд на армію перерахував 650 тисяч євро, які належали російським комерсантам

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Понеділок 04 квітня 2022 16:42
У Львові суд на армію перерахував 650 тисяч євро, які належали російським комерсантам Суд перенаправив ЗСУ 650 тисяч євро російських комерсантів (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Суд у Львові перерахує на рахунки Збройних сил України близько 650 тисяч євро, які заарештували в рамках кримінального провадження проти російських комерсантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державного бюро розслідувань.

З'ясували, що посадовці держпідприємства, що входить до сфери управління Державного рибного агентства України увійшли у змову з представниками іноземних компаній, у тому числі російських.

"Вони планували привласнити кошти через штучне зменшення суми компенсації за загибель риболовецького траулера у територіальних водах Мавританії у липні 2019 року, який на праві власності належав Україні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що реальна ринкова вартість судна на момент його загибелі становила 10 мільйонів доларів США.

ДБР наголошує, що сума коштів та кількість майна, конфісковані у російських агресорів та їх спільників на користь України, будуть зростати з кожним днем.

Слідчі встановили, що під час провадження, російська компанія перерахувала на рахунок українського транзитного банку суму в розмірі 650 200 євро.

Нібито ця сума повинна була відшкодувати втрату українського судна. Однак українська сторона на той момент не давала згоди на таку суму. Тому на них у судовому порядку наклали арешт.

У Львові суд на армію перерахував 650 тисяч євро, які належали російським комерсантам

Суд перенаправив ЗСУ 650 тисяч євро російських комерсантів (facebook.com/dbr.gov.ua)

Раніше ми повідомляли, що суд у Львові заочно заарештував майже 30 російських сенаторів.

Також ми писали, що в Італії заарештували російську яхту вартістю понад 3 млн євро.

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