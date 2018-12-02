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Во Львове столкнулись три автомобиля, 4 пострадавших

Новости » Происшествия    02.12.2018 - 21:01
Во Львове столкнулись три автомобиля, 4 пострадавших
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Водитель одного из авто был в состоянии алкогольного опьянения

Во Львове в результате столкновения трех автомобилей пострадали 4 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Как сообщается, авария произошла в субботу, 1 декабря, около 12:30 на улице Мечникова. Водитель автомобиля Opel Astra, 26-летний иностранный студент, выехал на встречную полосу в результате чего столкнулся с автомобилем Volkswagen Golf, за рулем которого находился 63-летний житель города. После столкновения Volkswagen въехал в автомобиль ВАЗ, который был припаркован на обочине.

По данным правоохранителей, в результате столкновения водитель Volkswagen получил тяжкие телесные повреждения и был госпитализирован в нейрохирургическое отделение.

"Водитель Opel и двое его пассажиров, студенты-иностранцы в возрасте 21 и 23 года, также были доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. У всех трех врачи предварительно диагностировали состояние алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области вблизи поселка Малиновка столкнулись грузовик и пассажирский поезд. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее РБК-Украина писало, что в городе Сватово (Луганская область) в результате столкновения грузовика, перевозившего песок, с транспортными средствами ГАЗ-2217, Daewoo и Suzuki Vitara, которые двигались в попутном направлении, погибли двое людей и еще пятеро получили ранения.

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