В Харьковской области грузовик столкнулся с поездом

Фото: авария в Харьковской области (ХС | Харьков)

Травмированных нет

В Харьковской области вблизи поселка Малиновка столкнулись грузовик и пассажирский поезд. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "UA: Харьков".

Как сообщается, столкновение с пассажирским поездом сообщения "Лисичанск-Ужгород" произошло в субботу, 1 декабря, около 11 часов, вероятно, из-за несоблюдения безопасного расстояния водителем грузовика.

По словам пресс-офицера полиции Харьковской области Ольги Грабар, в результате аварии никто не травмировался.

"Когда произошло столкновение, машина стояла на путях. Водителя в ней на момент аварии не было. Грузовик перевозил книги и журналы. После аварии пассажиров на улицу не выпускали", - рассказал один из пассажиров поезда

Движение поезда было восстановлено около 14:00. Сейчас поезд следует в направлении Харькова.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Сватово (Луганская область) в результате столкновения грузовика, перевозившего песок, с транспортными средствами ГАЗ-2217, Daewoo и Suzuki Vitara, которые двигались в попутном направлении, погибли двое людей и еще пятеро получили ранения.

Напомним, в Христиновском районе Черкасской области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четеверо людей. Там произошло лобовое столкновение двух грузовых автомобилей DAF. А затем в "Камаз", который припарковался на обочине неподалеку от места аварии, врезался автомобиль Volkswagen Golf.