Во Львове старшие классы отправляют на дистанционное обучение

"Мы будем предлагать завтра на комиссию ТЭБ и ЧС переход с понедельника на две недели на дистанционное обучение учеников старшей школы. Также предлагаем перевести на дистанционку секции, кружки, художественные школы", - заявил заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

Также он добавил, что из-за стремительного распространения коронавируса среди детей - будет направлено обращение к организаторам масштабных событий с просьбой перенести все мероприятия.

По словам Москаленко в "Охматдете" количество больных детей коронавирусом выросло с 30% до 70% только за последние пять дней.

"Около 15% учащихся городских школ либо имеют подозрение или находятся на самоизоляции или же имеют признаки того или иного респираторного заболевания. Во Львове несколько школ уже перешли на дистанционное обучение - кто-то до пятницы, кто-то - до понедельника, кто-то на неделю. Эти решения школы принимают самостоятельно", - отметил Андрей Москаленко.