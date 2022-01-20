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У Львові старші класи відправляють на дистанційне навчання

Автор: Сергій Пишкін

У Львові планують дистанційне навчання для учнів п’ятих-одинадцятих класів. Завтра рішення міського штабу з протидії COVID винесуть на затвердження комісії з ТЕБ і НС.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Дивись.info.

"Ми будемо пропонувати завтра на комісію ТЕБ і НС перехід з понеділка на два тижні на дистанційне навчання учнів старшої школи. Також пропонуємо перевести на дистанційку секції, гуртки, мистецькі школи", - заявив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Також він додав, що через стрімке поширення коронавірусу серед дітей - буде направлено звернення до організаторів масштабних подій з проханням перенести усі заходи.

За словами Москаленка в "Охматдиті" кількість хворих дітей на коронавірус зросла з 30% до 70% лише за останні п’ять днів.

"Близько 15% учнів міських шкіл або мають підозру або знаходяться на самоізоляції або ж мають ознаки того чи іншого респіраторного захворювання. У Львові кілька шкіл вже перейшли на дистанційне навчання - хтось до п’ятниці, хтось - до понеділка, хтось на тиждень. Ці рішення школи приймають самостійно", - відзначив Андрій Москаленко.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що усі школи в Чернівецькій області перевели на дистанційне навчання.

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Львів