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Во Львове создали комиссию для подготовки временных COVID-госпиталей

Автор: Роман Тверденко

Во Львове создали медицинскую комиссию. Она разработает план создания временных госпиталей для больных коронавирусом.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой в Facebook.

Он заявил, что комиссия осмотрит поликлиники и проанализирует пригодность медучреждений для обустройства таких госпиталей.

Власти Львова хотят увеличить количество кроватей для больных коронавирусом, в связи с чем планируют освободить больницы от пациентов с нетяжелыми заболеваниями. Таких пациентов переведут в дневные стационары поликлиник.

В апреле хотят оборудовать дополнительные 700 мест для COVID-пациентов.

Вчера сообщалось, что в мобильный COVID-госпиталь в Богородчанах доставили первых пациентов из больниц Ивано-Франковской области. Пациентов переправляют в мобильный госпиталь, чтобы разгрузить местные больницы.

Напомним, за прошлые сутки в Украина зафиксировали 4250 госпитализаций больных коронавирусом.

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