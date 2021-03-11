Во Львове создали комиссию для подготовки временных COVID-госпиталей

Во Львове создали медицинскую комиссию. Она разработает план создания временных госпиталей для больных коронавирусом.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой в Facebook.
Он заявил, что комиссия осмотрит поликлиники и проанализирует пригодность медучреждений для обустройства таких госпиталей.
Власти Львова хотят увеличить количество кроватей для больных коронавирусом, в связи с чем планируют освободить больницы от пациентов с нетяжелыми заболеваниями. Таких пациентов переведут в дневные стационары поликлиник.
В апреле хотят оборудовать дополнительные 700 мест для COVID-пациентов.
Вчера сообщалось, что в мобильный COVID-госпиталь в Богородчанах доставили первых пациентов из больниц Ивано-Франковской области. Пациентов переправляют в мобильный госпиталь, чтобы разгрузить местные больницы.
Напомним, за прошлые сутки в Украина зафиксировали 4250 госпитализаций больных коронавирусом.