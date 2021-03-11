У Львові створили комісію для підготовки тимчасових COVID-госпіталів

У Львові створили медичну комісію. Вона розробить план створення тимчасових госпіталів для хворих на коронавірус.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий в Facebook.

У квітні хочуть обладнати додаткові 700 місць для COVID-пацієнтів.

Влада Львова хочуть збільшити кількість ліжок для хворих коронавірусом, у зв'язку з чим планують звільнити лікарні від пацієнтів з неважкими захворюваннями. Таких пацієнтів переведуть в денні стаціонари поліклінік.

Він заявив, що комісія огляне поліклініки і проаналізує придатність медустанов для облаштування таких госпіталів.

Вчора повідомлялося, що в мобільний COVID-госпіталь в Богородчанах доставили перших пацієнтів з лікарень Івано-Франківської області. Пацієнтів переправляють в мобільний госпіталь, щоб розвантажити місцеві лікарні.

Нагадаємо, за минулу добу в україні зафіксували 4250 госпіталізацій хворих на коронавірус.