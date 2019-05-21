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Во Львове сообщили о заминировании пяти объектов

Новости » Происшествия    21.05.2019 - 11:25
Во Львове сообщили о заминировании пяти объектов
Иллюстративное фото (mvs_gov_ua)

Сообщается о взрывчатке в трех вузах и двух ТРЦ

Во Львове полиция проверяет анонимное сообщение о заминировании пяти объектов, среди которых три университета и два торгово-развлекательных центра. Об этом сообщает РБК-украина со ссылкой на пресс-центр Национальной полиции в Львовской области.

Отмечается, что во вторник, 21 мая, в полицию поступили сообщения о минировании трех вузов, расположенных на улицах Героев Майдана, Клепаривской и Университетской, а также торгового центра на улице Княгини Ольги и торгово-развлекательного центра на улице Под Дубом.

"Работают эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и специалисты других служб. Правоохранители обследуют здания и прилегающие территории", - отметили в полиции.

Напомним, в Харькове 17 мая на электронную почту Главного управления Национальной полиции поступило сообщение о минировании 19 торговых центров. Взрывчатки не нашли.

А в понедельник, 20 мая, в Черкассах полиция задержала женщину, которая сообщала о ложных минированиях объектов в городе. Сообщение о минировании от нее поступали в полицию в пятницу, субботу и воскресенье, ни одно из них не подтвердилось. Всего правоохранители провели проверку 19 различных объектов - торговых центров, больниц, родильных домов.

В Черкассах задержали "минера" В Харькове заминировали 19 объектов
Новости Украины минированиеВзрывЛьвов
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