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Интервью

Во Львове сообщили о "заминировании" по 15 адресам

НовостиПроисшествия    05.07.2018 - 16:09
Иллюстративное фото (facebook.com MVS.LVIV)
Иллюстративное фото (facebook.com MVS.LVIV)

Информация о заминировании поступила около 12 часов дня

В полицию Львова поступило сообщение о заминировании по 15 адресам. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Так, сегодня, 5 июля, около 12 часов 40 минут в полицию позвонили из Центра безопасности города и сообщили о заминировании за пятнадцатью адресами во Львове.

Аноним сообщил о закладке "бомбы с таймером" на улицах: Зеленой, Замарстыновской, Промышленной, Шевченко, Научной, Богдана Хмельницкого, Роксоланы, Конисского, Хуторивка, Елены Степановны и Героев Упа.

Как отмечается, сейчас на местах происшествий работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и представители других служб.

Напомним, 8 июня сообщалось, что во Львове "заминировали" 9 бизнес-центров.

Также ранее, 4 июня, во Львове "заминировали" 5 бизнес-центров.

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Теги публикации: Львов, Львов, минирование  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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