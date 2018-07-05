Во Львове сообщили о "заминировании" по 15 адресам

Информация о заминировании поступила около 12 часов дня

В полицию Львова поступило сообщение о заминировании по 15 адресам. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Так, сегодня, 5 июля, около 12 часов 40 минут в полицию позвонили из Центра безопасности города и сообщили о заминировании за пятнадцатью адресами во Львове.

Аноним сообщил о закладке "бомбы с таймером" на улицах: Зеленой, Замарстыновской, Промышленной, Шевченко, Научной, Богдана Хмельницкого, Роксоланы, Конисского, Хуторивка, Елены Степановны и Героев Упа.

Как отмечается, сейчас на местах происшествий работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и представители других служб.

Напомним, 8 июня сообщалось, что во Львове "заминировали" 9 бизнес-центров.

Также ранее, 4 июня, во Львове "заминировали" 5 бизнес-центров.