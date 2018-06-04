У Львові "замінували" 5 бізнес-центрів

Експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи обстежують територію бізнес-центрів

У Львові сьогодні, 4 червня 2018 року, поліція перевіряє інформацію про мінування 5 бізнес-центрів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Львівській області.

"Сьогодні, 4 червня, до поліції звернулися співробітники Центру безпеки міста. Близько 9:30 вони знову отримали анонімне повідомлення про замінування будівель бізнес-центрів, розташованих у Львові на вулицях: Героїв УПА, Промисловій, Богдана Хмельницького, Шевченка та Зеленій", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі за вказаними адресами працюють експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи.

Зазначимо, повідомлення про "замінування" бізнес-центрів у Львові надходили 29, 30, 31 травня, а також 1 червня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 17 травня у Харкові "мінували" чотири бізнес-центри. Правоохоронці у ході обстеження ніяких вибухових пристроїв не виявили.