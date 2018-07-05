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У Львові повідомили про "замінування" за 15 адресами

НовиниНадзвичайні події    05.07.2018 - 16:09
Іллюстративне фото (facebook.com MVS.LVIV)
Іллюстративне фото (facebook.com MVS.LVIV)

Інформація про замінування надійшла близько 12 годин дня

У поліцію Львова надійшло повідомлення про замінування за 15 адресами. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Так, сьогодні, 5 липня, близько 12 годин 40 хвилин в поліцію зателефонували з Центру безпеки міста та повідомили про замінування за пятнадцятьма адресами у Львові.

Анонім повідомив про закладені "бомби з таймером" на вулицях: Зеленій, Замарстинівській, Промисловій, Шевченка, Науковій, Богдана Хмельницького, Роксоляни, Кониського, Хуторівка, Олени Степанівни та Героїв Упа.

Як зазначається, зараз на місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи та представники інших служб.

Нагадаємо, 8 червня 2018 року повідомлялось, що у Львові "замінували" 9 бізнес-центрів.

Також раніше, 4 червня 2018 року, у Львові "замінували" 5 бізнес-центрів.

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Теги публікації: Львів, Львів, минирование  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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