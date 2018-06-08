У Львові "замінували" 9 бізнес-центрів

Наразі правоохоронці проводять огляд приміщень

У Львові правоохоронці перевіряють інформацію про замінування 9 бізнес-центрів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Львівській області.

"Сьогодні, 8 червня, до поліції надійшла інформація від співробітників гарячої лінії міста про те, що о 10:28 вони отримали електронного листа з повідомленням про замінування дев’ятьох будівель бізнес-центрів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, три бізнес-центри розташовані на вулиці Науковій, два - на Промисловій, інші - на вулицях Зеленій, Шевченка, Богдана Хмельницького та Героїв УПА.

Наразі правоохоронці проводять огляд приміщень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні у Харкові четвертий день поспіль "мінують" 5 бізнес-центрів.