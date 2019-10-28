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У Львові повідомили, коли почнеться опалювальний сезон житлового фонду

Новини » Суспільство    28.10.2019 - 13:53
У Львові повідомили, коли почнеться опалювальний сезон житлового фонду
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Тепло буде подаватися з 29 жовтня як в держустанови, так і в житловий фонд

У вівторок, 29 жовтня, у Львові отопление почнуть подавати всім споживачам теплопостачання. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Повідомляється, подача опалення буде здійснюватися як держустанови, так і в житловий фонд.

"З вівторка, розпочинаємо подачу опалення Львова в цілому - садки, лікарні, поліклініки, житловий фонд. Будемо моніторити ситуацію, синоптики обіцяють за тиждень потепління. Будемо зменшувати градус теплоносія. Важливий комфорт для мешканців. Теплоенерго працює в хорошому режимі, проблем немає. Ми повинні також рахувати гроші людей, тому що кожен день подачі опалення - це гроші, які потрібно платити", - повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, у Львові опалювальний сезон в держустановах розпочався 7 жовтня. Через чотири дні, 11 жовтня, було прийнято рішення про тимчасове припинення подачі тепла через поліпшення погодних умов.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Мінрегіоні 28 жовтня повідомили, що опалювальний сезон розпочався у всіх регіонах. При цьому житловий фонд не підключено до опалення в 8 областях.

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