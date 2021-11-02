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У Львові шукають "вибухівку" у трьох торгових центрах

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Львів, Вівторок 02 листопада 2021 15:32
У Львові шукають "вибухівку" у трьох торгових центрах Фото: у Львові шукають "вибухівку" у ТРЦ (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У вівторок, 2 листопада, у Львові "замінували" три торгові центри. Поліція проводить евакуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу облуправління поліції.

Як повідомляється, "замінували" ТРЦ King Cross Leopolis і ТЦ" ІнтерСіті", а також ТПК "Південний".

У Львові шукають &quot;вибухівку&quot; у трьох торгових центрахФото: ТРЦ King Cross Leopolis у Львові (Ігор Зінкевич)

За даними поліції, анонімне повідомлення про мінування надійшло близько 12:30. Поліція оперативно виїхала на місця події, де почала евакуацію людей. Зокрема, з King Cross Leopolis вивели 250 відвідувачів і 450 працівників, з "Південного" евакуювали близько 370 відвідувачів і 430 працівників.

Правоохоронці перевіряють зазначені об'єкти на наявність вибухового пристрою. Також поліція встановлює дані анонімного "мінера".

Нагадаємо, 1 листопада у Миколаєві заявили про мінування ТРЦ "Сіті-центр".

Також 1 листопада поліції Харкова повідомили, що в місті замінували п'ять ТРЦ.

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