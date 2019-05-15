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Во Львове сообщили о минировании семи отелей

Новости » Общество    15.05.2019 - 11:53
Во Львове сообщили о минировании семи отелей
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Полицейские проверяют информацию о минировании отелей в городе

Во Львове сообщили о минировании семи отелей в центре города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции области.

Как сообщается, сегодня в 9:50 на электронную почту полиции пришла информация о минировании семи объектов. 

В сообщении говорилось о заминировании семи отелей, расположенных на улицах Городецкой, Тершаковцев, Матейко, Яворивский, Полищука, проспекте Черновола и площади Князя Святослава.

На данный момент по указанным адресам работают эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и специалисты других служб. Полицейские также обследуют здания и прилегающие территории. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Одессе минировали четыре отеля в центре города. На места событий были направлены взрывотехники, следственно-оперативные группы и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, во Львове ранее "минировали" пять гостиниц и два торговых центра. Сообщалось о заминировании зданий на улицах Городецкая, Тершаковцев, Яна Матейко, Князя Святослава и на проспекте Вячеслава Чорновила, а также двух торговых центров на улицах Городецкой и Стрыйской.

Кроме того, в пресс-службе "Укрзализныци", заявили, что железнодорожные вокзалы стали чаще "минировать". Только с начала 2019 года зафиксировано 24 случая псевдоминирования вокзалов и дважды поступали сообщения о взрывных устройствах в подвижном составе.

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