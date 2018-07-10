Во Львове сообщили о минировании по 5 адресам

Это четыре фитнес-клубы и один бизнес-центр

На электронный адрес Департамента административных услуг Львовского городского совета пришло сообщение о минировании по 5 адресам. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Так, в полиции сообщают о минировании четырех фитнес-клубов и одного бизнес-центра. Они расположены на улицах Роксоланы, Зеленой, Елены Степановны, Хуторивка и Богдана Хмельницкого.

"По указанным адресам выехали следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и работники других служб", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове "заминировали" здания по 15 адресам. Но, иноформация не подтвердилась.

Также о минировании 15 зданий сообщали в Харькове, это также не подтвердили.