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Интервью

Информация о минировании по 15 адресам во Львове не подтвердилась

НовостиОбщество    05.07.2018 - 17:59
Иллюстративное фото (facebook.com MVS.LVIV)
Иллюстративное фото (facebook.com MVS.LVIV)

Решается вопрос об открытии уголовного производства за недостоверную информацию о минировании

Во Львове правоохранители проверили сообщение о минировании зданий во Львове и не обнаружили взрывоопасных предметов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Так, ранее сегодня, 5 июля, сообщалось, что во Львове заминировали 15 зданий.

Аноним сообщил о закладке "бомбы с таймером" на улицах: Зеленой, Замарстыновской, Промышленной, Шевченко, Научной, Богдана Хмельницкого, Роксоланы, Конисского, Хуторивка, Елены Степановны и Героев Упа.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства

Напомним, ранее сообщалось, что в течение июня к Львовскому городскому совету поступило 210 электронных сообщений о закладке взрывных устройств по разным адресам во Львове, которые оказывались ложными.

В мэрия заявили, что они обратятся с соответствующими письмами к Национальной полиции, Службе безопасности Украины, а также министру внутренних дел Украины для принятия соответствующих мер.

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Теги публикации: Львов, Львов, полиция, минирование  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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