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Информация о минировании 15 зданий в Харькове не подтвердилась

НовостиОбщество    06.07.2018 - 20:27
Фото: полиция проверяет информацию о минировании 15 зданий в Харькове (npu.gov.ua)
Фото: полиция проверяет информацию о минировании 15 зданий в Харькове (npu.gov.ua)

Для проверки информации о минировании 15 зданий в Харькове было эвакуировано 50 граждан

Информация о минировании 15 зданий в разных районах города
Харькова не подтвердилась. Об этом сообщает прес-служба Главного управления Национальной полиции в Харькове.

Как сообщается, было эвакуировано 50 граждан и проверено 32 983 кв. метров помещений, но взрывчатых веществ не обнаружено.

Как известно, 6 июля около 9 часов дня в полицию поступило сообщение о закладке взрывчатки в помещениях пяти помещений бизнес-центров, пяти магазинов компьютерной техники и пяти фитнес-центров, расположенных в разных районах города.

"Для проверки сообщений на места происшествий выезжали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники", - говорится в сообщении.

Напомним, раннее сообщалось, что во Львове заминировали 15 зданий. Но эта информация не подтвердилась.

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Теги публикации: Харьков, Харьков, минирование  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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