У Львові повідомили про мінування за 5 адресами
Це чотири фітнес-клуби та один бізнес-центр
На електронну адресу Департаменту адміністративних послуг Львівської міської ради прийшло повідомлення про мінування за 5 адресами. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Львівській області.
Так, у поліції повідомляють про мінування чотирьох фітнес-клубів та одного бізнес-центру. Вони розташовані на вулицях Роксоляни, Зеленій, Олени Степанівни, Хуторівка та Богдана Хмельницького.
"За вказаними адресами виїхали слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи та працівники інших служб", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Львові "замінували" будівлі за 15 адресами. Натомість, іноформація не підвердилась.
Також про мінування 15 будівель повідомляли у Харькові, це також не підтвердили.