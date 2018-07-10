У Львові повідомили про мінування за 5 адресами

Новини Надзвичайні події 10.07.2018 - 12:13
Іллюстративне фото (facebook.com MVS.LVIV)
Іллюстративне фото (facebook.com MVS.LVIV)

Це чотири фітнес-клуби та один бізнес-центр

На електронну адресу Департаменту адміністративних послуг Львівської міської ради прийшло повідомлення про мінування за 5 адресами. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Так, у поліції повідомляють про мінування чотирьох фітнес-клубів та одного бізнес-центру. Вони розташовані на вулицях Роксоляни, Зеленій, Олени Степанівни, Хуторівка та Богдана Хмельницького.

"За вказаними адресами виїхали слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи та працівники інших служб", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Львові "замінували" будівлі за 15 адресами. Натомість, іноформація не підвердилась.

Також про мінування 15 будівель повідомляли у Харькові, це також не підтвердили.

В аеропорту "Львів" затримується чотири рейси авіакомпанії SkyUp За червень в міську раду Львова надійшло 210 неправдивих повідомлень про замінування
Теги:  Львів,  Львів,  минирование  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС