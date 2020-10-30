Во Львове школы продолжат работать в обычном режиме с понедельника

Во Львове со 2 ноября школы возобновят работу в обычном режиме. По-прежнему будут отправлять на карантин классы, где обнаружены случаи заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Львовский горсовет.

Мэр Львова Андрей Садовой отметил, что мониторинг ситуации с заболеваемостью продолжается, а случаев отправления классов на самоизоляцию было очень мало.

"Мы мониторим ситуацию по каждому классу, по каждой школе. Это 117 школ. Честно говоря, за учебный период были случаи, когда мы отправляли классы на дистанционное обучение. Но в целом таких случаев было не много - меньше 1%", - заявил Садовой.

Напомним, после каникул уже решили возобновить обучение в дистанционном режиме в школах Сум, Харькова и Запорожья. В Киеве школы уже вернулись к занятиям после каникул и обучению в привычном режиме.

Ранее региональный директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге оценил эффективность закрытия школ в борьбе с пандемией коронавируса. По его словам, это малоэффективная мера.