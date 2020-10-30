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У Львові школи продовжать працювати у звичайному режимі з понеділка

Автор: Роман Тверденко

У Львові з 2 листопада школи відновлять роботу в звичайному режимі. Як і раніше, будуть відправляти на карантин класи, де виявлені випадки зараження коронавірусом.

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Про це повідомляє Львівська міськрада.

Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що моніторинг ситуації із захворюваністю триває, а випадків відправлення класів на самоізоляцію було дуже мало.

"Ми моніторимо ситуацію по кожному класу, по кожній школі. Це 117 шкіл. Чесно кажучи, за навчальний період були випадки, коли ми відправляли класи на дистанційне навчання. Але в цілому таких випадків було не багато - менше 1%", - заявив Садовий.

Нагадаємо, після канікул вже вирішили відновити навчання в дистанційному режимі у школах Сум, Харкова та Запоріжжя. У Києві школи вже повернулися до занять після канікул і навчання у звичному режимі.

Раніше регіональний директор європейського відділення Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге оцінив ефективність закриття шкіл у боротьбі з пандемією коронавіруса. За його словами, це малоефективна міра.

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