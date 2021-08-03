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Во Львове шесть патрульных получили 8 лет тюрьмы за смерть парня в игорном клубе

Автор: Дмитрий Левицкий

Галицкий районный суд Львова приговорил к 8 годам тюрьмы шестерых инспекторов роты "ТОР" патрульной полиции. Их признали виновными в смерти 22-летнего парня в одном из игорных заведений Львова в феврале 2018 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Украины.

"Суд считает - патрульные превысили служебные полномочия, что повлекло тяжкие последствия. Шестерым полицейским дали по восемь лет лишения свободы, лишение специальных званий и запретили занимать должности в государственных органах в течение трех лет", - сказали в полиции.

Речь о случае, который произошел 9 февраля 2018 года. В игорном заведении парень проглотил пакет с наркотиками, в результате чего задохнулся. В полиции утверждают, что патрульные "делали все от них зависящее, чтобы спасти парня", поэтому планируют обжаловать решение суда.

"Наша позиция неизменна - полицейские выполняли свои служебные обязанности. Мы не согласны с решением суда и адвокаты уже готовят жалобу в суд апелляционной инстанции, где мы будем добиваться справедливости", - отметили в Патрульной полиции.

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