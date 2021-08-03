У Львові шість патрульних отримали 8 років в'язниці за смерть хлопця в гральному клубі

Галицький районний суд Львова засудив до 8 років в'язниці шістьох інспекторів роти "ТОР" патрульної поліції. Їх визнали винними у смерті 22-річного хлопця в одному з гральних закладів Львова у лютому 2018 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію України .

"Суд вважає - патрульні перевищили службові повноваження, що спричинило тяжкі наслідки. Шістьом поліцейським присудили по вісім років позбавлення волі, позбавлення спеціальних звань та заборонили займати посади в державних органах впродовж трьох років", - сказали в поліції.

Мова про випадок, який стався 9 лютого 2018 року. В гральному закладі хлопець проковтнув пакет з наркотиками, в результаті чого задихнувся. У поліції стверджують, що патрульні "робили все від них залежне, аби врятувати хлопця", тому планують оскаржувати рішення суду.

"Наша позиція незмінна - поліцейські виконували свої службові обов'язки. Ми не згодні з рішенням суду й адвокати вже готують скаргу до суду апеляційної інстанції, де ми будемо добиватися справедливості", - наголосили в Патрульній поліції.