Во Львове сеть пропагандистов работала на боевиков "ЛНР": организатора задержали

По данным следствия, агитаторы выполняли инструкции кураторов из "управления гуманитарных операций ЛНР", которое подчиняется российскими спецслужбами. Пропагандисты работали на Львовский регион. В соцсетях злоумышленники с фейковых страниц оправдывали действия оккупантов.

Руководил сетью мужчины с пророссийскими взглядами. Он является администратором антиукраинского сообщества "Львовская народная республика". Также он наполнял антиукраинские сайты, в том числе "ВосходИнфо".

В доме пропагандиста нашли компьютерную технику и другие доказательства сотрудничества с оккупантами. Организатору сети объявили подозрение по 5 статьям УК. Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Другим участникам сети также объявили подозрение.

Фото: СБУ разоблачила сеть российских агитаторов (ssu.gov.ua)