У Львові мережа пропагандистів працювала на бойовиків "ЛНР": організатора затримали

За даними слідства, агітатори виконували інструкції кураторів з "управління гуманітарних операцій ЛНР", яке керується російськими спецслужбами. Пропагандисти працювали на Львівський регіон. У соцмережах зловмисники з фейкових сторінок виправдовували дії окупантів.

Керував мережею чоловіка з проросійськими поглядами. Він є адміністратором антиукраїнської спільноти "Львівська народна республіка". Також він наповнював антиукраїнські сайти, у тому числі "ВосходИнфо".

У помешканні пропагандиста знайшли комп'ютерну техніку та інші докази співпраці з окупантами. Організатору мережі оголосили підозру за 5 статтями ККУ. Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Іншим учасникам мережі також оголосили підозру.

Фото: СБУ викрила мережу російських агітаторів (ssu.gov.ua)