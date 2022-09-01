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У Львові мережа пропагандистів працювала на бойовиків "ЛНР": організатора затримали

Фото: СБУ викрила мережу російських агітаторів (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Львові викрили мережу пропагандистів, які працювали на так звану "ЛНР". Вони виправдовували злочини окупантів та поширювали фейки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

За даними слідства, агітатори виконували інструкції кураторів з "управління гуманітарних операцій ЛНР", яке керується російськими спецслужбами. Пропагандисти працювали на Львівський регіон. У соцмережах зловмисники з фейкових сторінок виправдовували дії окупантів.

Керував мережею чоловіка з проросійськими поглядами. Він є адміністратором антиукраїнської спільноти "Львівська народна республіка". Також він наповнював антиукраїнські сайти, у тому числі "ВосходИнфо".

У помешканні пропагандиста знайшли комп'ютерну техніку та інші докази співпраці з окупантами. Організатору мережі оголосили підозру за 5 статтями ККУ. Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Іншим учасникам мережі також оголосили підозру.

Фото: СБУ викрила мережу російських агітаторів (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, у Сумської області викрили "законсервованого" російського агента, який передавав ФСБ дані про військових.

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Служба безпеки УкраїнипропагандистЛьвівЛНР