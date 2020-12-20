ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Славянске расследуют тройное убийство

Славянск, Воскресенье 20 декабря 2020 07:14
В Славянске расследуют тройное убийство
Фото: место убийства (slavyansk-police.dn.ua)
Автор: Даша Харченко

В Славянске полиция обнаружила три мертвых тела со следами насильственной смерти. Правоохранители начали расследование тройного убийства.

Об этом сообщает Славянский следственный отдел полиции ГУ НП в Донецкой области.

В частности, нашли тела 56-летнего мужчины, его 54-летней жены и 80-летней матери.

Правоохранители возбудили уголовное производство по п.1 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Начато операцию по розыску и задержанию преступников, к которой привлечен весь личный состав местной полиции. Территорию обследуют кинологи со служебными собаками. Развернут оперативный штаб, в который вошли сотрудники управления уголовного розыска и следственного управления областного главка, а также прокуратуры области.

Напомним, в конце ноября в Славянске Донецкой области избили фельдшера бригады скорой помощи. На нее напали, требуя сделать ребенку ПЦР-тест на коронавирус.

РБК-Украина писало, что вечером 8 декабря в подземном переходе на Майдане Независимости обнаружили тело мужчины с ножевым ранением. Правоохранители устанавливали все обстоятельства происшествия.

Также в конце ноября в Польше с ножом напали на двух украинских студентов. Украинцы получили тяжелые ножевые ранения и были госпитализированы.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия Славянскпреступления

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь