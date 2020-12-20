В Славянске расследуют тройное убийство

Фото: место убийства (slavyansk-police.dn.ua)

В Славянске полиция обнаружила три мертвых тела со следами насильственной смерти. Правоохранители начали расследование тройного убийства.

Об этом сообщает Славянский следственный отдел полиции ГУ НП в Донецкой области.

В частности, нашли тела 56-летнего мужчины, его 54-летней жены и 80-летней матери.

Правоохранители возбудили уголовное производство по п.1 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Начато операцию по розыску и задержанию преступников, к которой привлечен весь личный состав местной полиции. Территорию обследуют кинологи со служебными собаками. Развернут оперативный штаб, в который вошли сотрудники управления уголовного розыска и следственного управления областного главка, а также прокуратуры области.

Напомним, в конце ноября в Славянске Донецкой области избили фельдшера бригады скорой помощи. На нее напали, требуя сделать ребенку ПЦР-тест на коронавирус.

РБК-Украина писало, что вечером 8 декабря в подземном переходе на Майдане Независимости обнаружили тело мужчины с ножевым ранением. Правоохранители устанавливали все обстоятельства происшествия.

Также в конце ноября в Польше с ножом напали на двух украинских студентов. Украинцы получили тяжелые ножевые ранения и были госпитализированы.