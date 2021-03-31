У Львові в орендованій квартирі знайшли вбитою студентку

У Львові знайшли вбитою студентку з Дніпропетровської області. На тілі дівчини були чисельні рани.

30 березня, о 20:30 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що у квартирі одного з будинків на вулиці Личаківській, яку власниця здавала в оренду, було виявлене тіло невідомої дівчини з ознаками насильницької смерті.

Правоохоронці виявили на тілі загиблої множинні рани, які, ймовірно, й стали причиною смерті. Особу дівчини встановлено - нею виявилась 19-річна жителька Дніпропетровської області, студентка одного з львівських вищих навчальних закладів.

"Сьогодні, 30 березня, з заявою про її зникнення у поліцію звернулась матір дівчини, отож, вона перебувала у розшуку", - зазначають у поліції.

За даним фактом відкрито провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Пошуки ймовірного вбивці продовжуються.