Во Львове разрешили продажу пива и вина, но есть ограничения

Власти Львова разрешили со 2 апреля продажу пива и вина. Реализация этих алкогольных напитков допускается с 12:00 до 20:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский городской совет.

При этом городской совет усилил ответственность за нарушение за несанкционированную продажу алкоголя. За несоблюдение требований продажи и распития напитков в общественных местах продавцов и тех, кто их употребляют, будут привлекать к исправительным работам. Кроме того, за вождение в нетрезвом состоянии - транспорт будет изыматься для нужд Вооруженных сил Украины.

"По результатам встреч с производителями пива, со 2 апреля разрешили продажу напитков, изготовленных методом брожения без добавления этилового спирта", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 марта в Черкасской области разрешили продавать алкогольные напитки, но с ограничением по времени.

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