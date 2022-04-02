RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Львові дозволили продаж пива і вина, але є обмеження

Фото: у Львові дозволили продавати деякі алкогольні напої (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Львова дозволила з 2 квітня продаж пива і вина. Реалізація цих алкогольних напоїв допускається з 12: 00 до 20: 00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську міську раду.

"За результатами зустрічей з виробниками пива, з 2 квітня дозволили продаж напоїв, виготовлених методом бродіння без додавання етилового спирту", - йдеться в повідомленні.

При цьому міська рада посилила відповідальність за порушення за несанкціонований продаж алкоголю. За недотримання вимог продажу та розпивання напоїв у громадських місцях продавців та тих, хто їх вживають, залучатимуть до виправних робіт. Крім того, за водіння в нетверезому стані - транспорт буде вилучатися для потреб Збройних сил України.

Нагадаємо, 21 березня у Черкаській області дозволили продавати алкогольні напої, але з обмеженням за часом.

Війна Росії проти України триває 38-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛьвівВторгнення Росії до УкраїниВійна Росії проти України