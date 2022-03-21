В Черкасской области разрешили продавать алкоголь, но есть ограничения
В Черкасской области начиная с 21 марта запрещено продавать алкоголь только с 20.00 до 8.00. Отмечается, что в остальное время - разрешено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Черкасской ОГА Игоря Табуреця.
Отмечается, что решение принято для обеспечения стабильной работы предприятий отрасли, увеличения поступлений в бюджет от уплаты налогов и уменьшения доли продажи нелегальной продукции.
Также командиры воинских частей и других воинских формирований, дислоцированных на территории области, обязаны принять все меры для недопущения употребления алкогольных напитков военнослужащими, военнообязанными и резервистами.
Кроме того, у водителей с признаками алкогольного опьянения и дальше будут изымать автомобили на нужды армии.
Ранее мы сообщали, что во Львовской области ввели запрет на продажу алкоголя в ночное время.
Также мы писали, что в Волынской области завтра возобновят производство и продажу пива.
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