ru ua
Пн, 21 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Черкасской области разрешили продавать алкоголь, но есть ограничения

Новина українською →
Черкасская область, Понедельник 21 марта 2022 20:35
В Черкасской области разрешили продавать алкоголь, но есть ограничения В Черкасской обалсти разрешили продавать алкоголь (pixabay.com)
Автор: Татьяна Самарук

В Черкасской области начиная с 21 марта запрещено продавать алкоголь только с 20.00 до 8.00. Отмечается, что в остальное время - разрешено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Черкасской ОГА Игоря Табуреця.

Отмечается, что решение принято для обеспечения стабильной работы предприятий отрасли, увеличения поступлений в бюджет от уплаты налогов и уменьшения доли продажи нелегальной продукции.

Также командиры воинских частей и других воинских формирований, дислоцированных на территории области, обязаны принять все меры для недопущения употребления алкогольных напитков военнослужащими, военнообязанными и резервистами.

Кроме того, у водителей с признаками алкогольного опьянения и дальше будут изымать автомобили на нужды армии.

Ранее мы сообщали, что во Львовской области ввели запрет на продажу алкоголя в ночное время.

Также мы писали, что в Волынской области завтра возобновят производство и продажу пива.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Черкасская область Вторжение России в Украину
NEWS
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
DAILY
Русские своих сдают: что говорят оккупанты после трех недель войны против Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Русские своих сдают: что говорят оккупанты после трех недель войны против Украины