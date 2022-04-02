ru ua
Сб, 02 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Во Львове разрешили продажу пива и вина, но есть ограничения

Новина українською →
Львов, Суббота 02 апреля 2022 17:31
Во Львове разрешили продажу пива и вина, но есть ограничения Фото: во Львове разрешили продавать некоторые алкогольные напитки (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Львова разрешили со 2 апреля продажу пива и вина. Реализация этих алкогольных напитков допускается с 12:00 до 20:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский городской совет.

"По результатам встреч с производителями пива, со 2 апреля разрешили продажу напитков, изготовленных методом брожения без добавления этилового спирта", - говорится в сообщении.

При этом городской совет усилил ответственность за нарушение за несанкционированную продажу алкоголя. За несоблюдение требований продажи и распития напитков в общественных местах продавцов и тех, кто их употребляют, будут привлекать к исправительным работам. Кроме того, за вождение в нетрезвом состоянии - транспорт будет изыматься для нужд Вооруженных сил Украины.

Напомним, 21 марта в Черкасской области разрешили продавать алкогольные напитки, но с ограничением по времени.

Война России против Украины идет 38-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
38-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
38-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой