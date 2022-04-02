У Львові дозволили продаж пива і вина, але є обмеження

Влада Львова дозволила з 2 квітня продаж пива і вина. Реалізація цих алкогольних напоїв допускається з 12: 00 до 20: 00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську міську раду.

При цьому міська рада посилила відповідальність за порушення за несанкціонований продаж алкоголю. За недотримання вимог продажу та розпивання напоїв у громадських місцях продавців та тих, хто їх вживають, залучатимуть до виправних робіт. Крім того, за водіння в нетверезому стані - транспорт буде вилучатися для потреб Збройних сил України.

"За результатами зустрічей з виробниками пива, з 2 квітня дозволили продаж напоїв, виготовлених методом бродіння без додавання етилового спирту", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 березня у Черкаській області дозволили продавати алкогольні напої, але з обмеженням за часом.

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