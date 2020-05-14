Во Львове разработали план по выходу культуры из карантина

Львовский городской совет совместно с представителями различных культурных сред города разработали план выхода культуры из карантина. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Как сообщается, план включает в себя пять этапов, которые будут внедряться постепенно и только при условии уменьшения динамики распространения COVID-19.

Так, культура Львова будет выходить из карантина в следующем порядке:

Этап 1 - Май

Пилотное открытие музейных пространств под открытым небом;

запуск автокинотеатров:

театры начнут репетировать спектакли;

открытие выставок под открытым небом;

открытие уличных экспозиций.

Этап 2 - Июнь

открытие медиатек и библиотек (сначала абонемент, затем и залы коворкинга);

открытие народных домов (индивидуальные занятия);

открытие молодежных центров;

возможность проведения событий с ограниченным количеством людей на открытом пространстве при соблюдении отдельного протокола (в частности, в парковых зонах);

полноценное открытие выставок в закрытых помещениях (при условии соблюдения отдельного протокола) и галерей;

открытие кинотеатров под открытым небом;

восстановление работы дополнительного количества музеев.

Этап 3 - Июль

концерты и театральные представления на открытом пространстве.

Этап 4 - Август

пилотное проведение событий в закрытых помещениях - при условии соблюдения отдельного протокола (театр, органный зал) - с ограниченным количеством людей;

открытие кинотеатров в закрытых помещениях (по отдельным протоколом) - с ограниченным количеством людей.

Этап 5 - Сентябрь

открытие музыкальных и художественных школ;

увеличение разрешенного количества посетителей в театрах, концертных залах, опере, филармонии;

восстановление возможности проведения тематических конференций и выставок;

пилотное проведение событий фестивального типа и ярмарка - на открытом пространстве - при ограниченном количестве людей и по отдельному протоколу.

Напомним, ранее сообщалось, что Львовский горсовет подготовил поэтапный план восстановления туристической индустрии. Так, план выхода из туристического кризиса охватывает следующие восемь месяцев.