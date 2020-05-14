Во Львове разработали план по выходу культуры из карантина

План включает в себя пять этапов
Львовский городской совет совместно с представителями различных культурных сред города разработали план выхода культуры из карантина. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.
Как сообщается, план включает в себя пять этапов, которые будут внедряться постепенно и только при условии уменьшения динамики распространения COVID-19.
Так, культура Львова будет выходить из карантина в следующем порядке:
Этап 1 - Май
- Пилотное открытие музейных пространств под открытым небом;
- запуск автокинотеатров:
- театры начнут репетировать спектакли;
- открытие выставок под открытым небом;
- открытие уличных экспозиций.
Этап 2 - Июнь
- открытие медиатек и библиотек (сначала абонемент, затем и залы коворкинга);
- открытие народных домов (индивидуальные занятия);
- открытие молодежных центров;
- возможность проведения событий с ограниченным количеством людей на открытом пространстве при соблюдении отдельного протокола (в частности, в парковых зонах);
- полноценное открытие выставок в закрытых помещениях (при условии соблюдения отдельного протокола) и галерей;
- открытие кинотеатров под открытым небом;
- восстановление работы дополнительного количества музеев.
Этап 3 - Июль
- концерты и театральные представления на открытом пространстве.
Этап 4 - Август
- пилотное проведение событий в закрытых помещениях - при условии соблюдения отдельного протокола (театр, органный зал) - с ограниченным количеством людей;
- открытие кинотеатров в закрытых помещениях (по отдельным протоколом) - с ограниченным количеством людей.
Этап 5 - Сентябрь
- открытие музыкальных и художественных школ;
- увеличение разрешенного количества посетителей в театрах, концертных залах, опере, филармонии;
- восстановление возможности проведения тематических конференций и выставок;
- пилотное проведение событий фестивального типа и ярмарка - на открытом пространстве - при ограниченном количестве людей и по отдельному протоколу.
Напомним, ранее сообщалось, что Львовский горсовет подготовил поэтапный план восстановления туристической индустрии. Так, план выхода из туристического кризиса охватывает следующие восемь месяцев.