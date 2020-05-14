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Во Львове разработали план по выходу культуры из карантина

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План включает в себя пять этапов

Львовский городской совет совместно с представителями различных культурных сред города разработали план выхода культуры из карантина. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Как сообщается, план включает в себя пять этапов, которые будут внедряться постепенно и только при условии уменьшения динамики распространения COVID-19.

Так, культура Львова будет выходить из карантина в следующем порядке:

Этап 1 - Май

  • Пилотное открытие музейных пространств под открытым небом;
  • запуск автокинотеатров:
  • театры начнут репетировать спектакли;
  • открытие выставок под открытым небом;
  • открытие уличных экспозиций.

Этап 2 - Июнь

  • открытие медиатек и библиотек (сначала абонемент, затем и залы коворкинга);
  • открытие народных домов (индивидуальные занятия);
  • открытие молодежных центров;
  • возможность проведения событий с ограниченным количеством людей на открытом пространстве при соблюдении отдельного протокола (в частности, в парковых зонах);
  • полноценное открытие выставок в закрытых помещениях (при условии соблюдения отдельного протокола) и галерей;
  • открытие кинотеатров под открытым небом;
  • восстановление работы дополнительного количества музеев.

Этап 3 - Июль

  • концерты и театральные представления на открытом пространстве.

Этап 4 - Август

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  • пилотное проведение событий в закрытых помещениях - при условии соблюдения отдельного протокола (театр, органный зал) - с ограниченным количеством людей;
  • открытие кинотеатров в закрытых помещениях (по отдельным протоколом) - с ограниченным количеством людей.

Этап 5 - Сентябрь

  • открытие музыкальных и художественных школ;
  • увеличение разрешенного количества посетителей в театрах, концертных залах, опере, филармонии;
  • восстановление возможности проведения тематических конференций и выставок;
  • пилотное проведение событий фестивального типа и ярмарка - на открытом пространстве - при ограниченном количестве людей и по отдельному протоколу.

Напомним, ранее сообщалось, что Львовский горсовет подготовил поэтапный план восстановления туристической индустрии. Так, план выхода из туристического кризиса охватывает следующие восемь месяцев.