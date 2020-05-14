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У Львові розробили план по виходу культури з карантину

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План включає в себе п'ять етапів

Львівська міська рада спільно з представниками різних культурних середовищ міста розробили план виходу культури з карантину. Про це повідомляє прес-служба Львівської міськради.

Як повідомляється, план включає в себе п'ять етапів, які будуть впроваджуватися поступово і тільки за умови зменшення динаміки розповсюдження COVID-19.

Так, культура Львова буде виходити з карантину в наступному порядку:

Етап 1 - Травень

  • Пілотне відкриття музейних просторів просто неба;
  • запуск автокінотеатрів:
  • театри почнуть репетирувати вистави;
  • відкриття виставок просто неба;
  • відкриття вуличних експозицій.

Етап 2 - Червень

  • відкриття медіатек і бібліотек (спочатку абонемент, потім і зали коворкінгу);
  • відкриття народних домів (індивідуальні заняття);
  • відкриття молодіжних центрів;
  • можливість проведення подій з обмеженою кількістю людей на відкритому просторі при дотриманні окремого протоколу (зокрема, у паркових зонах);
  • повноцінне відкриття виставок у закритих приміщеннях (за умови дотримання окремого протоколу) і галерей;
  • відкриття кінотеатрів просто неба;
  • відновлення роботи додаткової кількості музеїв

Етап 3 - Липень

  • концерти і театральні вистави на відкритому просторі.

Етап 4 - Серпень

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  • пілотне проведення подій в закритих приміщеннях - за умови дотримання окремого протоколу (театр, органний зал) - з обмеженою кількістю людей;
  • відкриття кінотеатрів у закритих приміщеннях (з окремим протоколом) - з обмеженою кількістю людей.

Етап 5 - Вересень

  • відкриття музичних і художніх шкіл;
  • збільшення дозволеної кількості відвідувачів у театрах, концертних залах, опері, філармонії;
  • відновлення можливості проведення тематичних конференцій та виставок;
  • пілотне проведення подій фестивального типу і ярмарок - на відкритому просторі при обмеженій кількості людей і окремим протоколом

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Львівська міськрада підготував поетапний план відновлення туристичної індустрії. Так, план виходу з туристичної кризи охоплює наступні вісім місяців.