У Львові розробили план по виходу культури з карантину

План включає в себе п'ять етапів
Львівська міська рада спільно з представниками різних культурних середовищ міста розробили план виходу культури з карантину. Про це повідомляє прес-служба Львівської міськради.
Як повідомляється, план включає в себе п'ять етапів, які будуть впроваджуватися поступово і тільки за умови зменшення динаміки розповсюдження COVID-19.
Так, культура Львова буде виходити з карантину в наступному порядку:
Етап 1 - Травень
- Пілотне відкриття музейних просторів просто неба;
- запуск автокінотеатрів:
- театри почнуть репетирувати вистави;
- відкриття виставок просто неба;
- відкриття вуличних експозицій.
Етап 2 - Червень
- відкриття медіатек і бібліотек (спочатку абонемент, потім і зали коворкінгу);
- відкриття народних домів (індивідуальні заняття);
- відкриття молодіжних центрів;
- можливість проведення подій з обмеженою кількістю людей на відкритому просторі при дотриманні окремого протоколу (зокрема, у паркових зонах);
- повноцінне відкриття виставок у закритих приміщеннях (за умови дотримання окремого протоколу) і галерей;
- відкриття кінотеатрів просто неба;
- відновлення роботи додаткової кількості музеїв
Етап 3 - Липень
- концерти і театральні вистави на відкритому просторі.
Етап 4 - Серпень
- пілотне проведення подій в закритих приміщеннях - за умови дотримання окремого протоколу (театр, органний зал) - з обмеженою кількістю людей;
- відкриття кінотеатрів у закритих приміщеннях (з окремим протоколом) - з обмеженою кількістю людей.
Етап 5 - Вересень
- відкриття музичних і художніх шкіл;
- збільшення дозволеної кількості відвідувачів у театрах, концертних залах, опері, філармонії;
- відновлення можливості проведення тематичних конференцій та виставок;
- пілотне проведення подій фестивального типу і ярмарок - на відкритому просторі при обмеженій кількості людей і окремим протоколом
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Львівська міськрада підготував поетапний план відновлення туристичної індустрії. Так, план виходу з туристичної кризи охоплює наступні вісім місяців.