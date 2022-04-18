Во Львове после ракетной атаки возобновили работу железнодорожного вокзала

Во Львове после массовых ракетных ударов возобновили работу железнодорожного вокзала. Поезда снова курсируют по определенным маршрутам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю .

"Ситуация на львовском железнодорожном вокзале контролируемая, пассажиры были размещены в безопасных укрытиях. Высадка и посадка на поезда возобновлены после окончания сигнала тревоги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поезда, которые были на подъезде к Львову, остановили, сейчас их движение восстановлено.