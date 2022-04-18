Во Львове после ракетной атаки возобновили работу железнодорожного вокзала

Во Львове после массовых ракетных ударов возобновили работу железнодорожного вокзала. Поезда снова курсируют по определенным маршрутам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
"Ситуация на львовском железнодорожном вокзале контролируемая, пассажиры были размещены в безопасных укрытиях. Высадка и посадка на поезда возобновлены после окончания сигнала тревоги", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поезда, которые были на подъезде к Львову, остановили, сейчас их движение восстановлено.
Напомним, утром 18 апреля российские военные нанесли пять ракетных ударов по Львову.
Позже советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что в результате атаки пострадала гражданская инфраструктура.
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