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У Львові після ракетної атаки відновили роботу залізничного вокзалу

Фото: у Львовівідновив роботу залізничний вокзал (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Львові після масових ракетних ударів відновили роботу залізничного вокзалу. Потяги знову курсують за визначеними маршрутами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

"Ситуація на львівському залізничному вокзалі контрольована, пасажирів було розміщено у безпечних укриттях. Висадку та посадку на поїзди поновлено після закінчення сигналу тривоги", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потяги, які були на під'їзді до Львова, зупинили, наразі їх рух відновлений.

Нагадаємо, зранку 18 квітня російську військові завдали п'ять ракетних ударів по Львову.

Пізніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що в результаті атаки постраждала цивільна інфраструктура.

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Війна Росії проти УкраїниЛьвівУкрзалізниця