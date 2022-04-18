У Львові після ракетної атаки відновили роботу залізничного вокзалу

У Львові після масових ракетних ударів відновили роботу залізничного вокзалу. Потяги знову курсують за визначеними маршрутами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю .

"Ситуація на львівському залізничному вокзалі контрольована, пасажирів було розміщено у безпечних укриттях. Висадку та посадку на поїзди поновлено після закінчення сигналу тривоги", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потяги, які були на під'їзді до Львова, зупинили, наразі їх рух відновлений.